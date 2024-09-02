Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:45

Форвард «Динамо» Уил — о продлении сезона КХЛ до мая: «Есть положительные и отрицательные моменты»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал продление сезона КХЛ.

— КХЛ увеличила сезон до мая. Что думаете на этот счет?

— Мне кажется, здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, будет больше времени между играми, чтобы отдохнуть и набраться сил. С другой стороны, с психологической точки зрения это может быть немного тяжелее, потому что столько лет мы играли по одному графику, а теперь сезон на месяц длиннее, это не просто неделя-другая, а целый месяц. Интересно будет посмотреть, как это будет ощущаться к концу февраля.

— Игорь Ларионов как-то сказал, что плей-офф должен начинаться не столько календарной весной, сколько фактической, так как в России март, по сути, четвертый месяц зимы, еще холодно.

— Да, но в НХЛ, например, и сезон начинается в октябре. Если бы начало сезона перенесли ближе к октябрю, было бы логично. Когда ты не играешь, ты тренируешься, это не так уж и просто, потому что тренировки не проходят вполноги. Посмотрим, как это будет. Спросите меня в марте, может быть, я отвечу по-другому.

— Предсезонка также начинается позже.

— Это здорово, сегодня все игроки готовятся самостоятельно, еще до начала сборов с командой. В Северной Америке такое давно практикуется, это не как 30 лет назад, когда ты набираешь форму, только придя на сборы. Сокращение предсезонных игр тоже на пользу, мне кажется, пять-шесть игр достаточно, чтобы поймать ритм и идти в сезон. Более того, ты проводишь больше времени дома, с семьей.

Плюс, когда ты тренируешься самостоятельно, ты обращаешь внимание на моменты, которые нужно улучшить именно тебе. Как говорится, дьявол кроется в деталях, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

Полностью интервью Джордана Уила читайте на сайте «СЭ».

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя