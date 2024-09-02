Форвард «Динамо» Уил — о продлении сезона КХЛ до мая: «Есть положительные и отрицательные моменты»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал продление сезона КХЛ.

— КХЛ увеличила сезон до мая. Что думаете на этот счет?

— Мне кажется, здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, будет больше времени между играми, чтобы отдохнуть и набраться сил. С другой стороны, с психологической точки зрения это может быть немного тяжелее, потому что столько лет мы играли по одному графику, а теперь сезон на месяц длиннее, это не просто неделя-другая, а целый месяц. Интересно будет посмотреть, как это будет ощущаться к концу февраля.

— Игорь Ларионов как-то сказал, что плей-офф должен начинаться не столько календарной весной, сколько фактической, так как в России март, по сути, четвертый месяц зимы, еще холодно.

— Да, но в НХЛ, например, и сезон начинается в октябре. Если бы начало сезона перенесли ближе к октябрю, было бы логично. Когда ты не играешь, ты тренируешься, это не так уж и просто, потому что тренировки не проходят вполноги. Посмотрим, как это будет. Спросите меня в марте, может быть, я отвечу по-другому.

— Предсезонка также начинается позже.

— Это здорово, сегодня все игроки готовятся самостоятельно, еще до начала сборов с командой. В Северной Америке такое давно практикуется, это не как 30 лет назад, когда ты набираешь форму, только придя на сборы. Сокращение предсезонных игр тоже на пользу, мне кажется, пять-шесть игр достаточно, чтобы поймать ритм и идти в сезон. Более того, ты проводишь больше времени дома, с семьей.

Плюс, когда ты тренируешься самостоятельно, ты обращаешь внимание на моменты, которые нужно улучшить именно тебе. Как говорится, дьявол кроется в деталях, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

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