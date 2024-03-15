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15 марта, 22:43

Уил о серии с «Трактором»: «Динамо» надо проснуться и играть в лучший хоккей»

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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

В нынешнем сезоне 31-летний канадец принял участие в 72 матчах, забросил 32 шайбы и отдал 48 результативных передач.

«Трактор» в последние месяцы играл в очень хороший хоккей. В серии с «Салаватом Юлаевым» они подтвердили, что это очень серьезная команда, так что нас ждет еще одна очень серьезная проверка. Нам надо проснуться и играть в наш лучший хоккей в серии с «Трактором», — приводит слова Уила ТАСС.

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2. Что касается «Трактора», то команда Алексея Заварухина победила «Салават Юлаев» (4-2).

Источник: ТАСС
Джордан Уил
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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