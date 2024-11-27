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Сегодня, 18:45

Форвард «Динамо» Уил убежден, что легионеры КХЛ получат крутой опыт в Кубке Первого канала

Алина Савинова
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Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился мыслями об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет. Кто поедет, получит крутой опыт, кто останется дома, сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьей», — цитирует Уила Legalbet.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. В турнире также примут участие «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана.

Источник: Legalbet
Джордан Уил
Хоккей
КХЛ

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