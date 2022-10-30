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Сегодня, 15:14

Форвард «Динамо» Якимов тренируется в зале, Игумнов скоро вернется к тренировкам

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Богдан Якимов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в зале, сообщает Metaratings. В скором времени форвард вернется на лед.

Якимов получил повреждение колена в ходе предсезонной подготовки команды. В прошедшем сезоне на счету 28-летнего Якимова 29 матчей регулярного чемпионата КХЛ за «Сочи» и «Динамо», в которых он набрал 9 (8+1) очков. В плей-офф он провел 5 встреч и забросил одну шайбу.

Также близок к возвращению к тренировочному процессу нападающий «Динамо» Иван Игумнов, перенесший травму верхней части тела. В нынешнем сезоне форвард набрал 6 (3+3) очков в 13 встречах регулярного чемпионата.

«Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-dinamo-yakimov-treniruetsya-v-zale-igumnov-skoro-vernetsya-k-trenirovkam-1399347/
Богдан Якимов
Иван Игумнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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