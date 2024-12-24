Форвард Галиев подписал контракт с ЦСКА

Нападающий Станислав Галиев подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба армейцев.

24 декабря нападающий ушел из «Авангарда», где в 33 играх заработал 6 (2+4) очков. В общей сложности в КХЛ форвард провел 498 матчей, в которых забил 134 гола и отдал 125 результативных передач, заработав показатель полезности «+72».

В 2018 году Галиев стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», а в 2022 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в составе сборной России.