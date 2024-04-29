Форвард Григоренко покинул ЦСКА

Нападающий Михаил Григоренко покинет ЦСКА 30 апреля, сообщает пресс-служба команды.

Форвард — воспитанник армейцев. В составе ЦСКА он провел всего 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время Михаил трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.

Ранее «СЭ» стало известно, что СКА заинтересован в подписании контракта с нападающим.

29-летний россиянин в текущем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.