Форвард Хайруллин рассказал, в чем изменился после перехода из «Нефтехимика» в СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин в комментарии для «СЭ» объяснил, как на нем сказался переход из «Нефтехимика» в СКА перед сезоном-2022/23.

— СКА выиграл Кубок Континента — это ваша первая большая победа в карьере. Что чувствуете?

— Можно сказать, что первая, да. В Нижнекамске мы больше играли за плей-офф. В СКА все изменилось. Первое место в регулярке — это очень приятно.

— В чем вы изменились, когда после игры за «Нефтехимик», где боролись за плей-офф, перешли в СКА, который ставит максимальные задачи?

— Нужно выкладываться в каждой игре, в каждой смене. Уже заметил, что на СКА все настраиваются по-другому. Помню, что и мы в Нижнекамске тоже с двойными усилиями настраивался на топ-команды. Да, сейчас у меня многое изменилось. Хочется наконец-то выиграть кубок.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за СКА 65 матчей и набрал 54 (28+26) очка.