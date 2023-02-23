Форвард Хайруллин рассказал, в чем изменился после перехода из «Нефтехимика» в СКА

23 февраля, 23:07
Нападающий СКА Марат Хайруллин в комментарии для «СЭ» объяснил, как на нем сказался переход из «Нефтехимика» в СКА перед сезоном-2022/23.
— СКА выиграл Кубок Континента — это ваша первая большая победа в карьере. Что чувствуете?
— Можно сказать, что первая, да. В Нижнекамске мы больше играли за плей-офф. В СКА все изменилось. Первое место в регулярке — это очень приятно.
— В чем вы изменились, когда после игры за «Нефтехимик», где боролись за плей-офф, перешли в СКА, который ставит максимальные задачи?
— Нужно выкладываться в каждой игре, в каждой смене. Уже заметил, что на СКА все настраиваются по-другому. Помню, что и мы в Нижнекамске тоже с двойными усилиями настраивался на топ-команды. Да, сейчас у меня многое изменилось. Хочется наконец-то выиграть кубок.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел за СКА 65 матчей и набрал 54 (28+26) очка.