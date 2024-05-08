Форвард Кадейкин подписал контракт с «Трактором»

Нападающий Александр Кадейкин подписал с «Трактором» контракт до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба команды.

Хоккеист является воспитанником «Кристалла» из Электростали. На драфте НХЛ-2014 он был выбран в седьмом раунде клубом «Детройт» под общим 201-м номером.

В сезоне-2023/24 30-летний форвард в составе СКА провел 45 матчей в КХЛ, набрав 14 (2+12) очков.

В КХЛ нападающий дебютировал в составе мытищинского «Атланта». Он также выступал за «Локомотив», «Салават Юлаев» и СКА. Кадейкин является обладателем Кубка Гагарина (2015) и бронзовым призером чемпионата КХЛ (2019).