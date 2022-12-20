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Сегодня, 10:15

Форвард «Куньлуня» Хант о драке с Сафоновым: «Он хорошо себя показал. Сколько ему, 21? Чувствую себя старым»

Форвард «Куньлуня» Хант отдал должное Сафонову после драки в матче
Руслан Минаев
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Нападающий «Куньлуня» Гарет Хант прокомментировал драку с капитаном «Ак Барса» Ильей Сафоновым в матче (1:3) регулярного чемпионата КХЛ.

— Надо отдать ему должное, молодой парень, откликнулся на мой вызов. Я просто хотел встряхнуть партнеров, мы уступали в две шайбы, надо было добавить эмоций. Тайлер Вон оказался на льду после стыка с ним, я принял решение вмешаться, — приводит слова 35-летнего Ханта Metaratings.ru.

— У вас приличная шишка на лбу. Вы в порядке?

— Конечно, никаких проблем. Парень хорошо себя показал. Сколько ему, 23? 21?! Серьезно? Чувствую себя стариком. Наверное, это самый неудобный соперник из тех молодых, с кем я дрался до этого. Плюс ему, он большой и сильный.

Ранее драку прокомментировал и нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

Россиянин был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-kunlunya-khant-safonov-khorosho-sebya-pokazal-v-drake-emu-21-chuvstvuyu-sebya-starikom-1443206/
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Защитник «Ак Барса» Хенкель прокомментировал итог матча с «Куньлунем»