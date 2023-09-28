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Сегодня, 12:43

Форвард «Куньлуня» Шенфельд рассказал об адаптации в китайской команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Антон Шенфельд рассказал об адаптации в китайской команде.

«Как проходит адаптация в команде? Нормально проходит, язык подтягиваю. Это пока главная проблема? Пока да, непривычно, все на английском. Установки, тренировки, да и в целом все общение. Пару русских ребят есть, они мне подсказывают. Переводят, где я не понимаю. Какой-то специальной программой или онлайн курсами не пользуюсь, в целом хоккейная тематика знакома. Я уже работал с англоязычными тренерами. Общие фразы знаю. В деталях могу запутаться. А так, ничего сложного. Как игру против «Металлурга» оцениваю? Начало провалили. В третьем периоде ничего не случилось. Два периода пытались найти свою игру и в итоге нащупали. Появились моменты — забили гол и перевернули игру. Дожали соперника», — приводит слова Шенфельда Legalbet.

Во второй игре за «драконов» Шенфельд отметился результативной передачей. «Куньлунь» смог отыграться в игре против «Металлурга» с 0:2 и вырвать победу в серии буллитов 3:2.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 17 очков в 12 матчах. «Куньлунь» находится на седьмой строчке в Западной конференции (12 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/forvard-kunlunya-shenfeld-rasskazal-ob-adaptatcii-v/
Антон Шенфельд
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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