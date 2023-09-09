Вон — о поражении от «Ак Барса»: «В равных составах мы их можем переигрывать»

Форвард «Куньлуня» Тайлер Вон высказался о поражении от «Ак Барса» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Думаю, для нас это был очередной матч «регулярки». Поэтому мы просто хотели продолжить победную серию. На мой взгляд, мы весьма неплохо играли, сравняли счет в середине матча. Однако подвели удаления, соперник завладел инициативой, и конвертировал это в голы. Конечно, неприятное поражение, но ничего, мы знаем, что можем их обыграть в следующем матче. Просто в будущем не стоит давать столько шансов в большинстве.

Разницу в игре сделали лишь наши удаления. Думаю, в игре 5 на 5, особенно во втором периоде, мы преуспели. Однако, нарушение, меньшинство — и они забили. В равных составах мы их можем переигрывать. Ждем ответной игры и реванша», — приводит слова Вона Metaratings.ru.

«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и занимает второе место в таблице «Запада» (6 очков).