Форвард «Лады» Грошев рассказал, в честь чего играет под 63-м номером

Сегодня, 11:55
Нападающий «Лады» Евгений Грошев объяснил, почему выбрал 63-й игровой номер.
«63-й номер на свитере не случайность. Я под ним давно играю, лет с 14 где-то. В честь региона выбрал. Тольятти для меня уже как родной город. Живу там с 2016 года, этот город очень уютный. Люблю Волгу, там невероятная природа, есть много мест, где можно прогуляться. Получается единение с природой», — цитирует Грошева Legalbet.
В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 23-летний Грошев набрал 6 (2+4) очков в 22 играх.
«Лада» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками после 33 матчей.