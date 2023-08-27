Форвард «Лады» Кугрышев оценил выступление команды на Кубке губернатора Челябинской области

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев прокомментировал выступление команды на Кубке губернатора Челябинской области.

— По ходу турнира мы прибавляли — и это самое главное. Если сравнивать первую игру и третью, то последняя была самой лучшей.

— В «Ладе» сейчас новая команда. Уже сыгрались вместе?

— Мы уже давно тренируемся вместе. Только через работу, игры и, желательно, победы проходит становление команды. Стараемся как можем, — цитирует Кугрышева «РБ Спорт».