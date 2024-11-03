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Сегодня, 13:30

Форвард «Локо» Березкин: «Из «Эдмонтона» пишут, но не так много»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Локомотива» Максим Березкин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность своего отъезда в НХЛ, где правами на него владеет «Эдмонтон».

— У тебя заканчивается контракт после этого сезона. «Локомотив» же всегда старается продлевать своих воспитанников заранее. Есть ли разговор с руководством?

— Пока не было никаких разговоров. В этот год я думаю только о «Локомотиве».

— Из «Эдмонтона» пишут, звонят?

— Пишут, но не так много. Но повторюсь, что все мысли только об этом сезоне.

Березкин был выбран «Эдмонтоном» под 138-м номером драфта НХЛ-2020.

В сезоне-2024/25 23-летний россиянин набрал 19 (6+13) очков в 22 матчах за «Локомотив» в FONBET Чемпионате КХЛ.

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