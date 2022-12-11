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КХЛ

11 декабря, 16:37

Форвард «Локомотива» Шалунов — о ЧМ-2022: «Думаю, в финал пройдут Аргентина и Франция. Победит Аргентина»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Максим Шалунов высказался о результатах команды в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Набранные очки — это не главное. Важно, что я помогаю своей команде. Я рад этому. Думаю, подводить итоги можно только после сезона. Могу сказать, что для меня это непривычно, но какой-то большой усталости не чувствую. Эмоций на игры хватает. В целом, считаю, что 68 матчей — это вообще отлично. Меньше не надо», — приводит Metaratings.ru слова Шалунова.

Также он поделился мнением о чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

«Я не фанат, но вчера видел, что Марокко обыграло Португалию. Все в шоке, я тоже. Они, думаю, главная сенсация. Думаю, в финал пройдут Аргентина и Франция. Победитель? Аргентина», — добавил хоккеист.

В рамках полуфинала мирового первенства 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а 14 декабря Франция сыграет с Марокко. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира по футболу-2022 состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-lokomotiva-shalunov-videl-chto-marokko-obygralo-portugaliyu-vse-v-shoke-ya-tozhe-1436841/
Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
Чемпионат мира по футболу
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