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27 февраля, 23:25

Форвард «Магнитки» Юров выделил сильные стороны «Автомобилиста» перед плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров в комментарии «СЭ» оценил соперника команды по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина.

В первом раунде магнитогорцы сыграют против «Автомобилиста».

— Что скажете об «Автомобилисте»?

— Любят играть в атаке с шайбой. Хорошая креативная команда. Много исполнителей. Иностранцы могут из ничего отдать пас на пустые ворота. Прежде всего, нам надо разобрать, как они играют в атаке. Каждую секунду надо держать ухо востро. Дальше будем отталкиваться от своей игры.

— Сложнее стало работать над обороной, когда «Металлург» остался без тренера по защитникам — Дмитрия Рябыкина?

— Нет. Все собрания перед играми проводил Илья Петрович [Воробьев]. Дмитрий Анатольевич [Рябыкин] проводил только по меньшинству. Сейчас у нас три тренера. Они вместе разбирают меньшинство соперника. Илья Петрович доносит до нас суть их розыгрышей. Поэтому, грубо говоря, ничего не поменялось. Только пару моментов. Все понимается также легко, и хорошо воспроизводим это в игре.

Первый матч серии «Автомобилист» — «Металлург» состоится 2 марта в Екатеринбурге.

Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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