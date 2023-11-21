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Сегодня, 06:29

Нападающий «Металлурга» Ди — про открытие аэропорта в Магнитогорске: «Сохраним наши автобусные ноги для игры»

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Жан-Себастьян Ди поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).

«Ощущение, что идет некая серия плей-офф. Да, больше чем за месяц сыграли с ними четыре раза, но таков календарь, и здорово, что набрали максимум очков. Начало матча было тяжелым, хоть и играли в большинстве. Хорошо, что к концу периода забили и стало легче. В таких трудных моментах помогает командный дух. Уже дальше смогли увеличить преимущество», — цитирует Ди Metaratings.ru.

Также он высказался о ситуации с открытием аэропорта в Магнитогорске.

«О, это большая разница! Конечно, сейчас будет гораздо проще и удобнее. Все-таки ехать в другой город на автобусе и потом вылетать оттуда совсем другое, нежели сейчас. Так что сохраним те наши автобусные ноги для игры (улыбается)», — добавил хоккеист.

«Металлург» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 34 игр. Команда продлила победную серию до восьми матчей. 23 ноября «Магнитка» встретится с «Трактором».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-di-pro-otkrytie-aeroporta-v-magnitogorske-sokhranim-nashi-avtobusnye-nogi-dlya-igry-307641/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Жан-Себастьян Ди
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