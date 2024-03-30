Форвард «Металлурга» Канцеров: «Капитан нас настраивал, что серию побеждает тот, кто первый забивает»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, как команда настраивалась на шестой матч со «Спартаком» в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина.

30 марта магнитогорская команда в Москве одержала победу над красно-белыми (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2.

«Капитан нас настраивал в раздевалке, что всю серию побеждает тот, кто первый забивает. У нас получился хороший момент после выхода из зоны. Дима Силантьев на паузе, выждав, пока я подкачусь, отдал передачу. Я бросил вратарю под блин, он не успел среагировать. Эмоции зашкаливали. В этой серии мы провели три игры на ноль. Это большая заслуга, во-первых, Ильи Набокова. Мы все вместе ему помогали, играли самоотверженно и плотно против соперника. «Спартак» больше всех забил в регулярке, но в плей-офф другая игра. Все жестче и плотнее. Мы сдержали этот натиск», — приводит пресс-служба КХЛ слова форварда.

Следующим соперником «Металлурга» станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».