Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:42

Канцеров признан лучшим нападающим недели в КХЛ, Лямкин — лучший защитник

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков недели в FONBET чемпионате КХЛ.

Лучшим нападающим недели стал форвард «Металлурга» Роман Канцеров, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.

Лучшим среди защитников признан Никита Лямкин из «Ак Барс» — автор 5 голевых пасов в трех играх. Лучшим вратарем стал Иван Просветов из ЦСКА, на счету которого две победы в трех матчах при коэффициенте надежности 0,98. Голкипер отразил 95,83 процента бросков. Лучшим новичком признан форвард «Нефтехимика» Никита Хоружев — автор трех голевых пасов в двух матчах.

Иван Просветов
Никита Лямкин
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Асад не контактировал с посольством Сирии в Москве
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
В Кремле оценили возможность дальнейшего присутствия военных РФ в Сирии
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Сегодня
Вчера
Неделя