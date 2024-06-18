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Сегодня, 21:11

Форвард «Металлурга» Канцеров рассказал, как его поздравил «Чикаго» с победой в Кубке Гагарина-2024

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, как «Чикаго» поздравил его с победой в Кубке Гагарина-2024.

«Они позвонили. Была связь, ну и в целом по сезону я общался с ними. Ничего особенного, просто сказали по-английски: «Поздравляем, ждем тебя в «Чикаго», — приводит слова Канцерова Legalbet.

В июне 2023 года «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ выбрал Канцерова под 44-м общим номером.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» разгромил «Локомотив» в серии до четырех побед (4:0).

Источник: Legalbet
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Чикаго Блэкхокс
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