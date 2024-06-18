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Сегодня, 10:21

Нападающий «Металлурга» Канцеров: «Защитники «Амура» самые неприятные»

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров ответил на вопрос о том, против каких защитников ему было сложнее всего играть в минувшем сезоне КХЛ.

«Наверное, сложнее всего играть в прошлом сезоне было против защитников «Амура». Очень неудобный соперник — что в плей-офф, что в регулярке. Все защитники габаритные, здоровые. Может, они не такие техничные, но они свою работу делали отлично. Хабаровск же попал в плей-офф — они молодцы. Они нам вон какой бой дали. Все думали, что «Магнитка» легко справится с «Амуром». На самом деле очень жесткая игра была. Защитники «Амура» самые неприятные», — цитирует Канцерова Legalbet.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. В финальной серии магнитогорская команда обыграла «Локомотив» со счетом 4-0.

Источник: https://legalbet.ru/news/forvard-metallurga-kantcerov-zashitniki-amura-samie/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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