Нападающий «Металлурга» Канцеров: «Защитники «Амура» самые неприятные»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров ответил на вопрос о том, против каких защитников ему было сложнее всего играть в минувшем сезоне КХЛ.

«Наверное, сложнее всего играть в прошлом сезоне было против защитников «Амура». Очень неудобный соперник — что в плей-офф, что в регулярке. Все защитники габаритные, здоровые. Может, они не такие техничные, но они свою работу делали отлично. Хабаровск же попал в плей-офф — они молодцы. Они нам вон какой бой дали. Все думали, что «Магнитка» легко справится с «Амуром». На самом деле очень жесткая игра была. Защитники «Амура» самые неприятные», — цитирует Канцерова Legalbet.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. В финальной серии магнитогорская команда обыграла «Локомотив» со счетом 4-0.