Форвард «Металлурга» Вовченко побил рекорд КХЛ в матче Кубка Гагарина с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко установил рекорд КХЛ, забросив шайбу на 4-й секунде после начала третьего периода первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:4), сообщила пресс-служба лиги.

Гол 28-летнего хоккеиста в ворота омской команды стал самым быстрым с начала периода в истории КХЛ.

Прошлым обладателем рекорда был Роман Горбунов, забросивший шайбу на 5-й секунде 3-го периода матча минского «Динамо» с «Сибирью» 5 декабря 2023 года.

Счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.