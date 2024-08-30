Нападающий «Металлурга» Вовченко: «Абросимов, извинился. Никакого конфликта нет»

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал «СЭ» о разговоре с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым после столкновения в матче Мемориала Ромазана.

«Мне написали многие друзья и хоккеисты из разных клубов, пожелали здоровья. Написал и сам Абросимов, извинился, спросил, как мое здоровье. Никакого конфликта нет, это игровой эпизод. Было и было, никаких злых намерений в будущем не будет. Был ли фол в данном эпизоде? Это должен решать судья. Может быть, там и было нарушение, а, может быть, и я виноват. Но в тот момент я не думал о фоле, я находился в отключке. Ко мне в больницу приходили ребята по команде, также Разин зашел ко мне, со всеми поговорили, даже посмеялись», — сказал Вовченко «СЭ».

28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

30 августа пресс-служба «Металлурга» сообщила, что Вовченко выписали из больницы.