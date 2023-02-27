Форвард «Магнитки» Юров — о прощальном матче Зарипова: «Это то, ради чего мы все играем в хоккей»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров ответил «СЭ» на вопросы о прощальном матче форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова.

— Вас не пробило на слезу, когда Данис Зарипов произносил речь после матча?

— На слезу — нет. Но были мурашки. Это то, ради чего мы все играем в хоккей — чтобы после карьеры так провожали.

— Чем вам запомнился Зарипов, как хоккеист?

— Его пасами через половину площадки точно в клюшку. И приемом передач. Мог любую принять. До сих пор в «Магнитке» много говорят о том, какой он человек. Сожалею, что не получилось побыть с ним в одной раздевалке и получить какой-то опыт.

24 февраля после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (3:6) 41-летний Зарипов объявил о завершении карьеры.