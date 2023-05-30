Форвард Михайлис подписал контракт с «Металлургом» на один год

Форвард Никита Михайлис стал игроком «Металлурга».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год.

Михайлис — воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе «Барыса». В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Помимо этого, Михайлис входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.

В предыдущем сезоне на счету нападающего 41 (15+26) балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3».