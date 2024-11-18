Форвард минского «Динамо» Энас назвал тяжелым поражение от «Куньлуня»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Тяжелое поражение. Мы разочарованы результатом, потому что соперник недалеко от нас в конференции. Будем улучшать свою игру в нападении, сегодня не получилось забить в большинстве. У нас было много игры в неравных составах, но что-то пошло не так, в следующий раз будем более креативными», — цитирует Энаса Legalbet.

После 27 матчей «Динамо» с 30 очками занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.