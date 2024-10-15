Шипачев набрал 927 очков в КХЛ, до рекорда Мозякина — 1 очко

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 3 (1+2) очка в матче с ЦСКА (5:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

37-летний россиянин провел 1000-й матч в лиге, в которых набрал 927 (291+636) очков.

До рекорда Сергея Мозякина ему осталось набрал 1 очко. Экс-форвард «Металлурга» набрал 928 (419+509) очков в 842 играх.