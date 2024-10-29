Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

На 9-й минуте встречи Шипачев отметился результативной передачей, которая стала для него 638-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Также на счету 37-летнего хоккеиста 291 заброшенная шайба.

Шипачев (929, 291+638) обошел Сергея Мозякина (928, 419+509) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Кроме того, Шипачев — рекордсмен по количеству сыгранных матчей в КХЛ — встреча с «Северсталью» стала для него 1006-й в лиге. До Шипачева лидером по этому показателю был Евгений Бирюков (1001).

За карьеру в КХЛ Шипачев выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».