Сегодня, 13:00
Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал юбилейное событие своей карьеры.
— Многие говорят, что 1000 матчей — это просто цифра. Для тебя это имеет значение? Ведь ты всего один из двух хоккеистов, кто добрался до этой отметки.
— Хорошая цифра, она не многим покорится в будущем. Хотя, я многим желаю ее достичь. Но не у всех получится. Я рад, что у меня получилось.
— Каково это, приходить на работу, долго переодеваться? Форма, коньки, лента...
— Это все не влияет. Только на сборах тренировки тяжелые. Раньше вообще собирались за два месяца, тренировались с июня. А сейчас сборы стали покороче, больше игр, сейчас веселее. Меньше тренировок.
— Были ли у тебя за эти 1000 игр моменты, когда ты хотел завершить карьеру?
— Слава богу, пока нет. Мне нравится хоккей. Не все получается, но не надо сдаваться, а надо работать. И все будет нормально.
— У тебя ведь были тяжелые моменты в карьере. Например, в московском «Динамо», где на тебя вешали всех собак. Неужели не было желания послать всех подальше?
— Да у меня нормально все было в «Динамо». Понятно, что мы ничего не выиграли. Но в ковидный сезон получили бронзовые медали.
Шипачев стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей с учетом плей-офф. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11