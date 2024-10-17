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Сегодня, 13:00

Шипачев — о 1000 матчах в КХЛ: «Хорошая цифра, она не многим покорится в будущем»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал юбилейное событие своей карьеры.

— Многие говорят, что 1000 матчей — это просто цифра. Для тебя это имеет значение? Ведь ты всего один из двух хоккеистов, кто добрался до этой отметки.

— Хорошая цифра, она не многим покорится в будущем. Хотя, я многим желаю ее достичь. Но не у всех получится. Я рад, что у меня получилось.

— Каково это, приходить на работу, долго переодеваться? Форма, коньки, лента...

— Это все не влияет. Только на сборах тренировки тяжелые. Раньше вообще собирались за два месяца, тренировались с июня. А сейчас сборы стали покороче, больше игр, сейчас веселее. Меньше тренировок.

— Были ли у тебя за эти 1000 игр моменты, когда ты хотел завершить карьеру?

— Слава богу, пока нет. Мне нравится хоккей. Не все получается, но не надо сдаваться, а надо работать. И все будет нормально.

— У тебя ведь были тяжелые моменты в карьере. Например, в московском «Динамо», где на тебя вешали всех собак. Неужели не было желания послать всех подальше?

— Да у меня нормально все было в «Динамо». Понятно, что мы ничего не выиграли. Но в ковидный сезон получили бронзовые медали.

Шипачев стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей с учетом плей-офф. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).

Вадим Шипачев. «Я — волшебник? Расчувствовался от слов, что я хороший игрок». Вадим Шипачев — о 1000 матчах в КХЛ
Вадим Шипачев
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