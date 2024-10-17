Шипачев: «Провести 2000 матчей? Это надо еще лет 15 играть в хоккей, как Ягр»

Сегодня, 13:30
Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо» и сыгравший тысячный матч в КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает возможным провести еще такое же количество игр.
— Сможешь сыграть 2000 матчей в КХЛ?
— Тяжеловато будет. 68 матчей плюс плей-офф? Сколько мне надо, еще 15 лет играть в хоккей? Как Ягр? Весело. Нет, конечно.
— Ты хоть немного чувствуешь себя волшебником на льду? Просто ты умеешь то, что никто не умеет.
— Ты ведь сам делаешь какие-то интересные вещи в журналистике. Для тебя ведь это обыденность? Сверх того, что я умею, я не сделаю. Только то, что умею. Иногда это получается здорово, иногда не получается совсем. Ты меня считаешь таким, я прямо расчувствовался, что я хороший игрок.
Ранее Шипачев достиг отметки в 1000 матчей, сыгранных в КХЛ. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).
Нападающий выступает за минское «Динамо» с лета 2024 года. До этого в своей карьере он также защищал цвета «Ак Барса», московского «Динамо», СКА и «Северстали».
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|П
|О
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|Трактор
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|24
|2
|Автомобилист
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|9
|7
|20
|3
|Сибирь
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|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
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Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11