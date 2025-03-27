Форвард московского «Динамо» Кудрявцев: «Когда что-то получается, то начинаешь играть на позитивной ноте»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился эмоциями после матча против СКА (3:1) в первом раунде Кубка Гагарина.

Форвард забил шайбу, которая стала победной для бело-голубых.

— Это твой первый гол за «Динамо» в плей-офф. Переживал ли, что так долго не мог отличиться?

— Всегда хочется забивать. Не важно, что не получалось. Рад, что хотя бы сейчас это случилось.

— Последний месяц хорошо для тебя складывается. Это прибавляет уверенности перед стартом плей-офф?

— Да. Когда что-то получается, то начинаешь играть на позитивной ноте.

Московское «Динамо» повело в серии против СКА со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Москве 29 марта.