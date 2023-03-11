Форвард «Нефтехимика» Галимов: «Считаю, нам было по силам проходить «Ак Барс» и выходить в следующий раунд»

Форвард «Нефтехимика» Ансель Галимов подвел итоги матча Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:4). Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

«Чего не хватило для победы? Голов. И, наверное, игры по счету и выдержки. Хочется играть умно, не бежать забивать, а откатиться. Зачем сейчас искать виноватого — проиграла вся команда. Нашими вратарями я горжусь. Мы как могли им помогали. Они нас вывели в плей-офф, дали показать хорошую игру.

Это хоккей, в нем все возможно. Для молодых ребят большой урок. Плей-офф — лучшее время, к нему все стремятся. Но кто-то идет дальше, а кто-то готовится к следующему сезону. Считаю, нам было по силам проходить «Ак Барс» и выходить в следующий раунд», — приводит слова Галимова Metaratings.ru.