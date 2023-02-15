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Сегодня, 21:58

Форвард «Нефтехимика» Митякин: «Сейчас нам не надо смотреть в таблицу. Самое важное — выигрывать свои матчи»

Алина Савинова
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Форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин оценил победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Важная игра, поэтому серьезно готовились. Мы в таком положении, что нам очень нужны победы. Поэтому неважно, кто соперник и какая статистика была с ними до этого, надо было их обыгрывать.

Считаю, получился хороший матч с нашей стороны. Нам удалось достичь самого главного — победы. Если говорить про ключевой момент, то мое мнение — это третий гол нашей команды, который стал победным. Также отмечу игру в третьем периоде: действовали строго, по счету», — приводит Metaratings.ru слова Митякина.

Также он ответил на вопрос, насколько часто заглядывает в турнирную таблицу.

«Считаю, что сейчас нам не надо смотреть в таблицу. Самое важное — выигрывать свои матчи. Все зависит от нас. Впереди игра в Омске, готовимся», — добавил хоккеист.

«Нефтехимик» идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 64 матчах. 17 февраля команда сыграет против «Авангарда».

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-neftekhimika-mityakin-nam-ne-nado-smotret-v-tablicu-samoe-vazhnoe-vyigryvat-svoi-matchi-228192/
Евгений Митякин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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