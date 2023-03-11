0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:23

Форвард «Нефтехимика» Порядин: «Каждый в этой серии вырос как игрок, как личность»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин подвел итоги шестого матча Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:4). Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

«Играли два периода хорошо. Во время третьего гола соперника не успели заблокировать шайбу. Возможно, он чуть надломил. Отталкивались от своей игры, играли, как у нас получается. Старались играть друг за друга.

Позитив в серии? Позитив есть. В первую очередь — игра. Считаю, играли хорошо, сражались. Каждый в этой серии вырос как игрок, как личность. Самое главное, что была единая семья в команде, никто не был равнодушен. Через какое-то время будем вспоминать прекрасные моменты серии. Да, где-то нас переигрывали. Но главное, что у нас было единое целое. В раздевалку не стыдно зайти», — приводит слова Порядина Metaratings.ru.

Источник: Metaratings
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Леонтьев: «Если бы «Нефтехимик» использовал моменты, наверное, был бы чемпионом»
Билялетдинов - о выходе в полуфинал конференции: «Первый раунд всегда самый сложный»
Лучевников: «Против «Нефтехимика» вся серия получилась боевой»
Чистяков достиг договоренности о подписании нового контракта с «Авангардом»
«Ак Барс» хорошо помучился с менее именитым соседом. Теперь казанцы полетят на Дальний Восток
СКА идет за Кубком Гагарина. Но так ли легко далась серия с минским «Динамо»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонтьев: «Если бы «Нефтехимик» использовал моменты, наверное, был бы чемпионом»