Форвард «Нефтехимика» Порядин: «Каждый в этой серии вырос как игрок, как личность»

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин подвел итоги шестого матча Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:4). Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

«Играли два периода хорошо. Во время третьего гола соперника не успели заблокировать шайбу. Возможно, он чуть надломил. Отталкивались от своей игры, играли, как у нас получается. Старались играть друг за друга.

Позитив в серии? Позитив есть. В первую очередь — игра. Считаю, играли хорошо, сражались. Каждый в этой серии вырос как игрок, как личность. Самое главное, что была единая семья в команде, никто не был равнодушен. Через какое-то время будем вспоминать прекрасные моменты серии. Да, где-то нас переигрывали. Но главное, что у нас было единое целое. В раздевалку не стыдно зайти», — приводит слова Порядина Metaratings.ru.