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Сегодня, 19:16

Форвард «Нефтехимика» Якупов на правах аренды перешел в «Ак Барс»

Алина Савинова
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«Нефтехимик» отдал в аренду «Ак Барсу» нападающего Рауля Якупова до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

До этого 20-летний хоккеист полтора месяца выступал на правах аренды за «Адмирал», после чего дальневосточный клуб расторг соглашение с Якуповым.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Нефтехимик» 4 матча, не отметившись результативными действиями.

После 32 игр «Ак Барс» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://t.me/wolfstaya/24863
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ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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