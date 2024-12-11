Форвард «Нефтехимика» Якупов на правах аренды перешел в «Ак Барс»

«Нефтехимик» отдал в аренду «Ак Барсу» нападающего Рауля Якупова до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

До этого 20-летний хоккеист полтора месяца выступал на правах аренды за «Адмирал», после чего дальневосточный клуб расторг соглашение с Якуповым.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Нефтехимик» 4 матча, не отметившись результативными действиями.

После 32 игр «Ак Барс» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.