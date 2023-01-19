Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:34

Форвард «Салавата» Дроздов назвал «Ак Барс» командой мастеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов после поражения от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвел итоги встречи.

«Обидное поражение, хотели победить. Из-за своих ошибок пропустили, завтра разберем их. «Ак Барс» — это команда мастеров. Мы, наверное, допустили все-таки ошибки, из-за этого и пропустили. Индивидуальные или системные? Тяжело сказать, пока что. Из-за чего упустили преимущество? Возможно, расслабились после того, как забили гол. Из-за этого соперник додавил и забил. Надломил ли гол в раздевалкку? Пропускать на последних минутах всегда неприятно. Вышли на третий период и надо было забивать, но не хватило реализации. Звездный состав «Ак Барса»? Казань — всегда хороший и мастеровитый соперник. Хватает мастеров, которые могут исполнить и забить. Нам надо играть в свой хоккей, не смотреть на соперника и побеждать», — приводит слова Дроздова Metaratings.ru.

Он также рассказал, что успел адаптироваться в «Салавате» после перехода из «Спартака».

«Уже вкатился, столько игр сыграно. Первые игры ещё привыкал к системе, а сейчас наполную работаем», — добавил Дроздов.

«Салават» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 52 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-salavata-drozdov-ak-bars-khoroshii-sopernik-khvataet-masterov-kotorye-mogut-ispolnit-i-zabit-220951/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Салавата» Мерфи считает, что Мухамадуллин готов для игры в Северной Америке

Форвард «Салавата» Кадейкин заявил, что не хочет говорить о возможном переходе в СКА