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Сегодня, 10:53

Форвард «Салавата» Кузьмин: «Каждая тройка у нас по-своему хороша»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (5:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— У нашего звена и до этого было достаточно много моментов, но шайба не шла в ворота. Может быть, сегодня не было такого убойного момента, но классно, что забили. С Челябинском, считаю, мы заслужили гол, сейчас забили. У меня та же роль вне зависимости от сочетаний: надо держать шайбу, быть агрессивным. Каждая тройка по-своему хороша, поэтому нет трудностей, если партнеры меняются.

Впереди выезд, там будет посложнее, но не менее интересно. А большие паузы в этом сезоне помогут подольше восстановиться между сериями, хотя в поездке игры будут также через день, — сказал Кузьмин Metaratings.ru.

Следующий матч «Салават Юлаев» снова проведет против «Автомобилиста», но уже в гостях. Встреча состоится 14 сентября и начнется в 14:30 по московскому времени.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев

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