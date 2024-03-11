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11 марта, 08:30

Форвард «Салавата» Ливо хочет стать одним из самых дорогих хоккеистов в КХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Джошуа Ливо.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Как стало известно «СЭ», представители нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, контракт которого с уфимским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, рассчитывают на зарплату по новому соглашению близкую к тому, что получает в «Авангарде» Рид Буше.

Базовая зарплата американца — 95 миллионов рублей в год, а при выполнении бонусов сумма может вырасти до 136 миллионов. Ливо в нынешнем сезоне получил 50 миллионов и еще 20 миллионов бонусами.

Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сентября 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 38 (15+23) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) очков в 6 играх Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Джошуа Ливо
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