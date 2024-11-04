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Сегодня, 16:58

Форвард «Салавата» Шаров объяснил, почему в КХЛ стало меньше драк

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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, почему в FONBET чемпионате КХЛ стало меньше драк.

«Сейчас уже нет такого, чтобы предлагали подраться. Бывают, конечно, разные истории. Два человека, недовольные друг другом решили выяснить отношения. Но чтобы кто-то ездил на протяжении всего матча и говорил: «Давай-давай», такого нет. Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей», — приводит Legalbet слова Шарова.

В этом сезоне Шаров в 19 играх за «Салават Юлаев» набрал 13 (4+9) очков.

Источник: legalbet.ru
Александр Шаров
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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