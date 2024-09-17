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Сегодня, 22:15

Форвард «Салавата» Сучков — о травме партнера Кузьмина: «Страшный момент получился»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победную игру против «Авангарда» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (4:2).

— После «Автомобилиста» нас встряхнули, тренеры сказали, чтобы были готовы с самого начала. Первый период провели здорово, все получалось в атаке, потом, видимо, все хотели забить и немного сглазили. Начали пропускать контратаки, но в целом отстояли, выиграли матч. Хочется надеется, что у Кузи (Глеба Кузьмина — Прим. «СЭ») все будет хорошо, потому что страшный момент получился.

 — Какую провели работу над ошибками после крупного поражения на выезде?

— Сказали, чтобы вышли готовыми в первом периоде, потому что сегодня это и был показатель. Начали хорошо, забили два гола первые. Первыми всегда хорошо забивать, чтобы потом не догонять. Чтобы хорошо начинать, не проспать начало игры, иначе так и будем 1:6 вылетать (в предыдущем матче «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» с таким счетом — Прим. «СЭ»).

Во втором периоде матча нападающий уфимского клуба Глеб Кузьмин покинул площадку на носилках, получив травму после удара головой о борт.

София Митченкова

КХЛ
ХК Салават Юлаев

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