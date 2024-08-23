Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Новичок «Салавата» Тодд: «Я сделал все, что было в моих силах, чтобы дебютировать в НХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» рассказал о карьере в Северной Америке.

— Вы провели несколько сильных сезонов в АХЛ, когда набирали много очков, но не сыграли ни одного матча в НХЛ. Почему?

— Это одна из причин, почему я сейчас выступаю в КХЛ. Чувствую, я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробиться в состав и дебютировать в НХЛ. Но я так и не получил этот шанс. КХЛ — топ-лига, теперь я хочу показать свой уровень в России.

— В какой год вы были ближе всего к дебюту в НХЛ?

— Играя в «Сент-Луисе», я хорошо провел предсезонку, но, к сожалению, получил травму и пропустил почти год. В этот момент я был ближе всего к дебюту в НХЛ. В прошлом сезоне я очень надеялся на вызов в основу. Чувствовал, что заслужил свой шанс в НХЛ, но не получил его. Поэтому я принял решение переехать в КХЛ.

— Вы были разочарованы тем, что не дебютировали в НХЛ?

— Очень разочарован. Я работал всю жизнь ради дебюта в НХЛ, но раз за разом я не получал эту возможность. У меня не получалось пробиться в основу. Честно, это полный отстой.

Нэйтан Тодд (№29) праднует гол в&nbsp;предсезонном матче &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»

КХЛ
ХК Салават Юлаев
Нэйтан Тодд
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
ТАСС сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником Курскую АЭС
Захват заложников в ИК-19: что происходит в колонии под Волгоградом
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канадский форвард Тодд считает, что Виктор Козлов может тренировать в НХЛ

Галиев: «Шипачев любит и умеет играть с шайбой, такие игроки не должны бегать»