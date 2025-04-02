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2 апреля, 20:11

Форвард «Салавата» Хохряков: «Не скажу, что у «Сибири» будет психологическое преимущество»

Екатерина Василевич
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Не хватило немного удачи, — сказал Хохряков. — Провалили два периода, много удалений. Нужно работать и биться до конца, еще ничего не потеряно. Счет в серии 2-2, серия до четыре побед.

— Можно ли сказать, что «Салават» для плей-офф много играет у бортов?

— Не скажу, «Сибирь» здорово играет, мы пытаемся что-то противопоставить им. Нужно продолжать работать, и все будет хорошо.

— Соперник не дает поводов получать большинство?

— Да, у них удалений стало поменьше, а у нас побольше. Решающий момент — игра в неравных составах.

— Удаление Панина стало ключевым?

— Может быть, да, где-то.

— Предыдущие два сезона в плей-офф давят на команду?

— Все, что было в прошлом — остается в прошлом. Нужно двигаться вперед.

— Говорят, что все начинается сначала при равном счете. Но у «Сибири», наверное, будет преимущество в плане психологии.

— Не скажу, что у кого-то есть преимущество. Серия до четырех побед. Следующий матч будет очень важным.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.

Петр Хохряков
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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