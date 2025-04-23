Алалыкин о выходе «Салавата Юлаева» в полуфинал Кубка Гагарина: «Мы задолжали нашим болельщикам»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:2) в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в полуфинал турнира впервые с 2019 года.

— Все замечательно! Большое спасибо болельщикам, мы им задолжали, должны подольше задержаться в плей-офф. У нас сейчас цель, чтобы эта чаша стала нашей, будем делать всё возможное, чтобы у нас это получилось. Конечно, спасибо фанатам большое, они нас поддерживали, подбадривали, мы питались их эмоциями.

— Что случилось во втором домашнем матче, когда вы впервые уступили дома?

— Потеря концентрации, где-то уже, наверное, немного расслабились, думали, что «Спартак» опустит руки, но он не опустил. Но это уже в прошлом, самое главное, что сейчас выиграли. Готовимся дальше.

— Какой момент в этой серии стал переломным?

— Я думаю, пятая игра, у нас дома. Тогда мы победили в овертайме, почувствовали, что если «Спартак» нас три раза подряд обыграл, то мы то же самое сможем сделать. Благодаря болельщикам, родным, близким, всем, в общем, мы смогли переломить эту серию.

— Насколько на команде сказалось отсутствие травмированных игроков?

— У нас 25 лидеров здесь. Джош Ливо травмировался — кто-то занимает его позицию. Мы здесь все — лидеры, друг друга поддерживаем, должны решать и выигрывать матчи. Это плей-офф, здесь не играет один или пять человек, здесь играет вся команда. Ничего страшного, мы только больше сплотились и ждем возвращения травмированных игроков обратно.

— Как поддерживали молодых игроков, для которых этот плей-офф КХЛ — первый?

— Ну вот Вязового я давно знаю, он — хороший вратарь, показывал свой уровень в плей-офф в «Торосе», там хорошо играл. Мы были все уверены друг в друге, друг друга поддерживали. Наверное, и ребятам было полегче играть, потому что у кого-то первый плей-офф — и сразу два седьмых матча. Это дорогого стоит. Все молодцы.

— Сейчас идет матч между «Авангардом» и «Локомотивом». С кем хотелось бы сыграть в полуфинале?

— Это плей-офф, тут без разницы.

(София Митченкова)