Аймурзин: «Серия с «Адмиралом» заслуживала седьмой матч, но мы совершили на одну ошибку больше»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Аймурзин прокомментировал поражение от «Адмирала» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:3).

«Хороший матч, должны были выигрывать, но пропустили два гола, и уже надо было отыгрываться. Отыгрались, но в концовке снова пропустили, и уже не хватило времени. Обидное поражение. Это опыт, очень хороший опыт. Я думаю, эта серия заслуживала седьмой матч, но мы совершили на одну ошибку больше», — приводит Metaratings.ru слова форварда.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.