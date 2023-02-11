Тимкин: «Я знал, что рано или поздно этот гол придет»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:0).

— Шайбу забивать всегда приятно. Уже достаточно много времени прошло, мой гол назревал. Эмоции положительные, с некоторыми ребятами еще играл в «Витязе».

— Можно ли сказать, что спал груз ответственности?

— В том-то и дело, никто из тренеров или руководства не давил, спасибо им. Я знал, что рано или поздно это придет, просто продолжал работать. Все ребята ждали этого гола и, конечно, все рады. Надо идти дальше и настраиваться на следующую игру.

— Может ждать от вас основные голы в плей-офф?

— Ждите, я в принципе готов к этому.