Тимкин: «Я знал, что рано или поздно этот гол придет»

Сегодня, 18:46
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:0).
— Шайбу забивать всегда приятно. Уже достаточно много времени прошло, мой гол назревал. Эмоции положительные, с некоторыми ребятами еще играл в «Витязе».
— Можно ли сказать, что спал груз ответственности?
— В том-то и дело, никто из тренеров или руководства не давил, спасибо им. Я знал, что рано или поздно это придет, просто продолжал работать. Все ребята ждали этого гола и, конечно, все рады. Надо идти дальше и настраиваться на следующую игру.
— Может ждать от вас основные голы в плей-офф?
— Ждите, я в принципе готов к этому.