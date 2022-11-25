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25 ноября, 21:21

Хмелевский: «Когда звучал гимн, я чувствовал мурашки по телу. Я очень зарядился на эту игру»

Алина Савинова
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский рассказал об атмосфере на арене во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Было очень приятно прервать это серию, наконец-то выиграли. Шесть игр мы проиграли, пару встреч могли выиграть. Последние две игры мы играем супер. Мы слышали поддержку болельщиков, мы очень рады. Когда звучал гимн, я чувствовал мурашки по телу. Я очень зарядился на эту игру. Знал, что они шли выше нас в Восточной конференции, но у нас праздник, надо было выиграть сегодня. Мы почувствовали, как упал груз с плеч», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Хмелевского.

«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 43 очками в 34 играх. «Автомобилист» находится на первой строчке, набрав 49 очков в 34 матчах.

В воскресенье, 27 ноября, команда из Уфы встретится с «Металлургом». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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