Форвард «Салавата» Ремпал: «То, как нас поддерживают наши фанаты — настоящее благословение»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал поддержку болельщиков в серии с «Сибирью».

«То, как наши фанаты нас поддерживают — это настоящее благословение играть в Уфе и показывать свои лучшие качества. Это настоящее счастье, что мы можем играть здесь и радовать наших болельщиков», — сказал Ремпал.

«Салават Юлаев» ведет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» со счетом 3-2. В 5 матчах плей-офф Ремпал набрал 8 (5+3) очков. В пятом матче серии (5:2) он сделал хет-трик.

(Радмир Сахибгареев)