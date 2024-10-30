Шаров: «На аренах «Сибири» и «Салавата» самая крутая атмосфера в КХЛ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, на каких аренах в FONBET Чемпионате КХЛ самая лучшая поддержка со стороны болельщиков.

«Для многих игроков, кто приезжает в «Салават», полное удивление, насколько классно болеют в Уфе. Для меня это было само собой разумеющееся. В Новосибирске я привык к такой бешеной поддержке. В Уфе такая же атмосфера.

Но как будто бы в Уфе более по-современному болеют: ди-джеи, кричалки другие. Потрясающие эмоции, когда выступаешь на домашнем льду. Но в Новосибирске тоже классно. На аренах «Сибири» и «Салавата» самая крутая атмосфера в КХЛ», — приводит Legalbet слова Шарова.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 22 очками в 17 матчах.