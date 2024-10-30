Форвард «Салавата Юлаева» Шаров объяснил, почему скрывал от тренера проблемы со здоровьем

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров объяснил, почему скрывал от тренера свое плохое самочувствие и выходил на лед больным.

«У меня был такой момент в «Сибири», что если я сыграю все матчи, то получу бонус. Очень хотелось его получить. Потом я понял, что нельзя так бонус зарабатывать. Вечером у меня была температура и плохое самочувствие. На следующий день у нас была игра со «Спартаком» в Москве. Я не успел до конца восстановиться, вылечиться и чувствовал себя отвратительно. Мы проиграли 0:7, я закончил матч с показателем «-3». Отвратительная история. И здоровье, конечно, тоже пострадало», — приводит Legalbet слова Шарова.

В сезоне-2024/25 Шаров набрал 12 (4+8) очков в 16 матчах.