Уилсон — о хет-трике в матче с «Сибирью»: «Впереди много игр, где все будет зависеть от одной шайбы»

Форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон прокомментировал высокую реализацию в серии против «Сибири».

«Конечно, хорошо когда ты забываешь семь или восемь шайб. Но впереди будет много игр, где все будет зависеть от одной шайбы», — сказал Уилсон.

В двух матчах серии с «Сибирью» Уилсон набрал 7 (3+4) очков. Во второй игре, которая завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 8:2, он оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.

«Салават Юлаев» ведет в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-0.

Радмир Сахибгареев